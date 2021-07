Alert meteo na Śląsku. Idą silne burze z gradem i deszczem nawalnym. IMGW wydał ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia [18 lipca 2021]

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 100 mm na mkw i porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Łowcy burz ostrzegają

W obszarze najwyższego zagrożenia spodziewane są liczne burze o dość gwałtownym przebiegu. Ich występowanie prawdopodobne jest przez cały okres obowiązywania prognozy, jednak największe natężenie obejmie godziny od późnego przedpołudnia aż do wieczora. Na krańcach południowo wschodnich aktywność może się z kolei utrzymać nawet do rana. Z uwagi na zaleganie bardzo wilgotnej masy powietrza, a jednocześnie niskiego przepływu powietrza, spodziewane są głównie niemal stacjonarne komórki burzowe prowadzące do występowania znacznych sum opadowych. Burze mogą się także rozbudowywać od strony adwekcji ciepłego powietrza (back-building) bądź przemieszczać się powoli kolejno nad jednym miejscem (training storms), co będzie pogarszać sytuację, powodując akumulację opadów. W czasie burz opady mogą osiągać jutro około 30-50 mm, lokalnie około 60 mm, a w przypadku akumulacji opadów sumy przekraczać mogą 60-80 mm, sięgając i przekraczając nawet około 100 mm. Tak duże opady szczególnie na terenach podgórskich i górskich, a także na obszarach miejskich, mogą spowodować zagrożenie podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami, a nawet wystąpieniem powodzi błyskawicznej (flash flood).