Ależ moc Kubackiego! Puchar Świata w skokach w Oslo WYNIKI. Piątkowy prolog to początek Raw Air Rafał Musioł

Piątkowym prologiem w Oslo rozpoczął się prestiżowy cykl Raw Air. Na liście startowej było sześciu Polaków. Dla Dawida Kubackiego skandynawskie zmagania to ostatni dzwonek, by zaatakować pozycję lidera Pucharu Świata. I Polak zaczął od mocnego uderzenia wygrywając piątkowe zmagania! Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Wyniki i zapis relacji tekstowej live znajdziecie poniżej.