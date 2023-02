Ależ oni wyglądają! Uczestnicy ,,Sanatorium miłości” przeszli metamorfozy. Dacie radę rozpoznać wszystkich uczestników programu?

7 odcinek rozpocznie się śpiewająco... Józek swoją grą na akordeonie porwie do tańca zaproszonych do pokoju gości oraz prowadzącą show Martę Manowską. Uzdolniony muzycznie senior wyzna prowadzącej program: „Powiem tylko jedno zdanie: to wszystko było dla Ewy”. Czy te słowa będą wstępem do kolejnej wspólnej randki z tarnogórzanką?