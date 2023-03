Alfabet Katowic cz.1. A-D. Tutaj ulice mają swoją historię. Poznajcie miasto od podszewki Barbara Romańczuk

Ulica 1 MajaObiekty nieistniejące, które wznosiły się kiedyś wzdłuż drogi: Zespół Zabudowań Śląskiej fabryki motorów– funkcjonowała pod numerem 11 od 1919 roku. W roku 1926 połączono ją z polskim towarzystwem elektrycznym a 1935 została zlikwidowana. Teren oraz zabudowania przejęła Śląska Fabryka Lamp Żarowych Helios. Ciąg kamienic mieszkalnych– obiekty te zburzono w latach 70 w związku z przebudową drogi szybkiego ruchu z Tychów (obecna ulica Murckowska). Elewator– znajdowała się na przy ulicy 1 Maja 31. Była to fabryka kotłów parowych założona w latach 1867 - 1870. Od roku 1889 jako Kania i Kuntze. Zakład został jednak wykupiony w 1923 roku, gdzie powołano spółkę Elewator. Podczas II wojny światowej, fabryka produkowała na potrzeby wojska niemieckiego. W roku 1945 zakład upaństwowiono. Obecnie spółka ma siedzibę w Rudzie Śląskiej, natomiast obiekt w Zawodziu został wyburzony w 2013 roku, a na jego miejsce zbudowano market Aldi. Co warto zobaczyć będąc w okolicy:Na ulicy 1 maja warto zobaczyć dawną willę mieszkalną znajdującą się przy ulicy 1 Maja 2A. Wybudowano ją w latach 70 w stylu neoklasycystycznym. Niestety obiekt niszczeje. Na ulicy 1 maja znajduje się również wiele kamienic i budynków mieszkalnych wartych uwagi. Warto zrobić sobie spacer z podniesioną głową i przyjrzeć się budynkom. Wiele z nich zachowało jeszcze wspaniałe zdobienia. Niestety nie wszystkie będą w dobrym stanie. Dawny ratusz gminy Bogucice przy ulicy 1 maja 50. Powstał on w latach 1911 - 1912 posiada elementy stylu secesyjnego i wczesno modernistycznego. Na jego fasadzie zachowały się płaskorzeźby. Kościół Opatrzności Bożej znajdujący się przy ulicy 1 maja 52. Ośrodek sportowy “Słowian” – stanął na miejscu boiska klubu sportowego o tej samej nazwie, założonego w 1924 roku. Nowy ośrodek wzniesiono w 2002 roku, a na jego terenie znajdują się nowoczesne wielofunkcyjne boiska oraz korty tenisowe. fotopolska.eu/NAC Zobacz galerię (20 zdjęć)

Miasta są nie tylko skupiskami budynków i ludzi, ale także świadectwem historii. Zapewne każdy mieszkaniec Katowic ma miejsca, które są mu szczególnie bliskie. To może być ulica, w której się wychował, park, gdzie spędzał wolny czas z rodzeństwem czy sklep, w którym kupował słodycze w dzieciństwie. Wszystkie te miejsca są jak żywe świadectwo historii. Nie tylko naszej, ale i miasta. Warto docenić to, co mamy wokół siebie i pozwolić sobie na odkrywanie tajemnic miejsca, w którym żyjemy. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć, skąd pochodzimy. W Katowicach jest 1294 ulic, a my opowiemy Wam o tych najważniejszych. Poznajcie Alfabet Katowic...