Alimenciary ze Śląska nie płacą alimentów na własne dzieci. Kobiety ukrywają się przed rodziną i policją

Poszukiwane kobiety nie płacą alimentów

Alimenty to najczęściej obowiązek rodzica, który po rozpadzie związku nie otrzymał pełnych praw do opieki nad dzieckiem. Kto ustala ich wysokość? Sąd. Są jednak tacy, którzy nie wywiązują się z tego zobowiązania, czyli tzw. alimenciarze. Choć zdecydowaną większość z nich stanowią mężczyźni, to w tej grupie nie brakuje również kobiet - alimenciar. Warto jednak podkreślić, że wśród rodziców zalegających z alimentami w województwie śląskim stanowią one zaledwie 5 proc.