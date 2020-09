Allegro pod lupą UOKiK. Serwis zdziera na prowizjach? UOKiK zbada, czy Allegro nie narusza przepisów antymonopolowych

Allegro pod lupą UOKiK. Serwis zdziera na prowizjach?

Allegro znalazło się pod lupą UOKiK. Urząd przyjrzy się zasadom współpracy Allegro z użytkownikami i sprawdzi, czy mogło dojść do naruszenia przepisów antymonopolowych. Intrygująca jest również kwestia zmian w regulaminie dotyczących pobierania prowizji od sprzedaży. Zgodnie z zasadami prowizją objęta jest cała transakcja, co skutkuje nerwami użytkowników i licznymi skargami kierowanymi do UOKiK.