Alstom Chorzów zredukował zużycie plastiku o prawie 20 ton. To efekt akcji "Wolni od plastiku". Zamiast plastiku zakład używa papieru

- Przez miniony rok pokazaliśmy jak wiele można osiągnąć, gdy zmienimy myślenie i nastawienie. A to dopiero początek, gdyż akcja „Wolni od plastiku” będzie kontynuowana. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji naszej ambitnej misji zrównoważonego rozwoju - dodaje Sławomir Nalewajka.

Na start projektu pracownicy otrzymali bidony wielorazowego użytku. W konsekwencji aż ponad 5,5 tony plastiku nie trafi na wysypiska śmieci.

Kolejnym krokiem była zmiana podejścia do opakowań materiałów produkcyjnych dostarczanych do zakładów i biur Alstom. Systematycznie, tam gdzie było to możliwe, zmniejszano ilość folii używanej do zabezpieczania dostaw materiałów, czyli folii bąbelkowej, stretch, rękawów czy półrękawów.