Alstom dostarczy 19 dodatkowych pociągów do obsługi metra we Francji. Wagony będą obługiwać 11 linię metra Île-de-France Olga Krzyżyk

Alstom dostarczy 19 dodatkowych wagonów do obsługi 11 linii metra Île-de-France. Pierwsze pociągi MP14 weszły do eksploatacji na francuskiej linii 14 w październiku 2020 r. 19 dodatkowych pociągów 5-wagonowych MP14 z kabiną maszynisty przeznaczonych będzie do obsługi 11 linii metra Île-de-France.