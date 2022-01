Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 AZS Olsztyn - emocjonujące spotkanie 17. kolejki PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie w 17.rundzie z AZS Olsztyn

Drugi set dla Olsztyna

Ponownie od przewagi zaczynają Zawiercianie, w czym pomaga im Miłosz Zniszczoł i Dawid Konarski. Na początku dwukrotnie gospodarze mylą się w zagrywce, pomagając nieco Olsztynowi w zmniejszeniu przewagi. Kibice mieli sporo okazji, by zaśpiewać kultowe "Tacy Sami, a ściana między nami". W tym secie Olsztynianie zdołali wejść na prowadzenie. Straty nie udało się odrobić, a asem serwisowym Olsztyn wygrał spotkanie 25:21.

Jurajscy Rycerze na prowadzeniu

Od początku seta ciężko było o jakąkolwiek przewagę. Skutecznie pomógł jednak Facundo Conte serwując dwa asy serwisowe pod rząd. Zawiercianie zachowywali bezpieczne trzy oczka przewagi, które skutecznie zwiększali. Conte nie szczedzil w tym secie asów, przewagę zawiercianie zwiększyli do sześciu oczek. Z wynikiem 25:20 zawiercianie zakończyli seta będąc coraz bliżej trzech punktów po tym spotkaniu.

Czwarty set dla Defalco

Czwarta partia spotkania to świetny występ Defalco. Olsztynianie zdobyli osiem punktów pod rząd, a TJ dyktował warunki gry. Zmierzając do połowy seta Zawiercianie próbowali odrobić straty, skutecznie punktował Konarski. Od początku jednak przebieg tej części spotkania dyktowali goście, którzy wygrali go z dużą przewagą 25:17. W tym spotkaniu niezbędny okazał się tie-break.