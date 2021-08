Aluron CMC Warta Zawiercie ma nowego kapitana. Gdzie w najbliższym czasie zobaczymy Jurajskich Rycerzy?

Kibice Jurajskich Rycerzy mogli oglądać zmagania siatkarzy w ubiegłym tygodniu podczas zmagań Grand PreZero w Krakowie. Tym razem, siatkarze spotkali się nie na hali, lecz na piachu. Już tam można było zauważyć, że w roli kapitana drużyny z Zawiercia wystąpił grający już rok w drużynie libero - Michał Żurek. To on oficjalnie będzie pełnił funkcję kapitana w drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie w sezonie 2021/2022.

- To jest fajne wyróżnienie, szczególnie z tego powodu, że pracowałem już z trenerem rok i miał możliwość poznania mnie w różnych sytuacjach. Z tego powodu się cieszę, że mieliśmy ciężki sezon, a po nim trener uznał, że to ja powinienem być kapitanem. Ciężko mi się wypowiadać na temat tej roli, bo ostatnio byłem kapitanem w czasach juniorskich, kiedy jeszcze byłem rozgrywającym. To było tak dawno, że praktycznie tego już nie pamiętam – mówi Michał Żurek.