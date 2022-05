Aluron CMC Warta Zawiercie - Skra Bełchatów 2:3. Walka o brązowy medal bardzo wyrównana - zobaczcie zdjęcia

Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 Skra Bełchatów

Spotkanie od przewagi rozpoczęli siatkarze Skry Bełchatów. Po dwóch stronach boiska pojawiało się sporo błędów w zagrywce. Skuteczny w ataku był Dawid Konarski. Częściej trafiali jednak Aleksandr Anastasijevic i Milad Ebadipur stąd goście cały czas utrzymywali spora przewagę. Choć walka trwała właściwie do końca, to właśnie drużyna z Bełchatowa wygrała tego seta 25:22.

Trzecia część spotkania dobrze rozpoczęli Zawiercianie, punktował Kovacevic, ale niestety nie utrzymali przewagi. Skuteczni w zagrywce byli Belchatowianie. Efekty przynosiła gra w bloku gospodarzy. Nie wystarczyło to jednak, by w tej części pokonać Skrę. W czwartym secie pierwsze trzy oczka łatwo zdobyli siatkarze Skry. Udało się wyrównać wynik, ale spore problemu sprawiał gospodarzom Ebadipur. W istotnych akcjach nie zawodził Conte. Ostatnią piłką okazał się as serwisowy Miłosza Zniszczoła i to gospodarze wygrali tego seta doprowadzając do tie-breaka.