Amantadyna a COVID-19. Wyniki badań są zaskakujące. Zostaną zakończone?

Wyniki badań. Nie ma różnicy między amantadyną a placebo

Czy amantadyna jest skuteczna? Brakuje chętnych do badań na Śląsku

To jeszcze nie koniec pandemii Covid-19. Pojawią się nowe warianty

Prof. Adam Barczyk – jak wyjaśnił – koordynował badanie w Górnośląskim Centrum Medycznym.

Przeprowadzono badania randomizowane, w trakcie których przydziela się losowo pacjentów do zespołu otrzymującego lek lub do zespołu otrzymującego placebo.

Badanie, jak zaznaczył prof. Barczyk, było prowadzone w populacji pacjentów ze szpitalnym covidem – we wczesnej fazie pacjentów z umiarkowanym bądź ciężkim covidem, czyli u tych, którzy są na początku choroby, ale trafili do szpitala, bo zaczyna się zapalenie płuc, pojawia się desaturacja, niedotlenienie we krwi.