Amazing Spider-Man 2099 RECENZJA. Kolejny tom przygód Pajączka jest ciekawy i widowiskowy

"Amazing Spider-Man 2099" to siódmy tom przygód Spider-Mana ze scenariuszami Nicka Spencera wydanych w kolekcji Marvel Fresh. Miguel O'Hara, Spider-Man z 2099 roku, powraca do teraźniejszości i musi znaleźć Petera Parkera, bo przyszłość jest zagrożona!

Kolejny tom przygód Pajączka jest ciekawy i widowiskowy

Sprawy się jednak mocno komplikują, gdy trafia do tajnego więzienia Roxxonu. Wpółczesny Spider-Man mierzy się ze swoimi „zwykłymi” wrogami, stawia czoło rodzinnym problemom i międzynarodowym incydentom. Kłopoty sieciogłowych z dwóch różnych epok zaczynają się zazębiać, a los świata zdaje się spoczywać w rękach Petera, Miguela i… Victora Von Dooma. Jaki złoczyńca jest aż tak potworny, że Doom i Spider-Man muszą się sprzymierzyć? I co to wszystko ma wspólnego z Silver Sable?

Scenariusz siódmego tomu Amazing Spider-Man z serii Marvel Fresh oparty jest na sprawdzonych schematach. Nick Spencer wycisnął jednak z nich wszystko, co najlepsze, dzięki czemu otrzymujemy ciekawą historię, pełną widowiskowych potyczek i bijatyki. Wiadomo, że to rzecz, którą kochają wszyscy fani komiksów, zwłaszcza tych superbohaterskich.