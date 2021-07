"Amazing Spider-Man. Powrót do korzeni" [RECENZJA] Spider-Man nie może istnieć bez Petera Parkera

Zacznijmy może tym razem od tego, czym "Amazing Spider-Man. Powrót do korzeni" nie jest. Nie jest to przełomowa opowieść w dziejach "Pajączka". Nie będzie to komiks, o którym będzie się mówiło przy okazji każdej dyskusji z innymi fanami komiksów.

Zniechęciliście się? Niepotrzebnie, bo to bardzo doby komiks, w którym Nick Spencer znów daje czadu i serwuje świetną rozrywkę i zabawę, a to główne zadanie komiksu. "Amazing Spider-Man. Powrót do korzeni" to powrót do korzeni w dwóch wymiarach. Pierwszy to sama postać Spider-Mana.

Jak przystało na pierwszy album nowej serii, potrzebne jest wprowadzenie do genezy postaci Spider-Mana. Na szczęście odbywa się to na warunkach Spencera. Przypominanie poprzednich losów Spider-Mana nie jest nachalne i na pewno nie będzie przeszkadzało doświadczonym fanom. Jest serwowane ze smakiem i świetnie wplecione w scenariusz. Co jednak najważniejsze, dla przeczytania tego komiksu nie jest konieczne poznanie wcześniejszych losów Spider-Mana. Oczywiście dobrze się z nimi zapoznać, ale i bez tego będziemy się bardzo dobrze bawić.