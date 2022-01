Ambasadorzy Stadionu Śląskiego. Zobaczcie kim są członkowie Silesia Galacticos Athletics Team ZDJĘCIA

Ambasadorzy Stadionu Śląskiego. Zobaczcie kim są członkowie Silesia Galacticos Athletics Team

Stadion Śląski na rok 2022 wybrał 11 ambasadorów, którzy będą promowali obiekt w kraju i za granicą. To wspaniali polscy lekkoatleci.

Liczba ambasadorów chorzowskiego giganta nie jest przypadkowa i nawiązuje do futbolowej jedenastki, bo przecież w przeszłości nasz Narodowy Stadion Lekkoatletyczny kojarzył się głównie właśnie z piłką nożną. Nazwano ich Silesia Galacticos Athletics Team.

- Jeśli się porównywać to do najlepszych. Sam jestem fanem Realu Madryt dlatego cieszę się, że ta nazwa nawiązuje do galaktycznego okresu zespołu "Królewskich", w którym święcili oni wielkie triumfy - stwierdził Bartłomiej Kowalski, dyrektor Stadionu Śląskiego i radny Sejmiku Śląskiego.