AMD udostępniło pakiet Radeon Software Adrenalin 21.4.1 dla kart graficznych oraz procesorów z układami graficznymi Radeon

Jakie ulepszenia wprowadza nowy pakiet Radeon Software Adrenalin? Jest nowa aplikacja AMD Link dla systemu Windows z uproszczonym interfejsem, która pozwala użytkownikom łączyć się z drugim PC. Funkcja AMD Link Game umożliwia zaproszenie innego użytkownika z komputerem wyposażonym w układ graficzny Radeon do w lokalnym trybie wieloosobowym bądź na podzielonym ekranie. Są nowe opcje instalacji, a także rozszerzone opcje do śledzenia parametrów oraz dostrajania działania sprzętu – gracz dysponujący zarówno kartą graficzną AMD Radeon jak i procesorem AMD Ryzen ma dostęp do tych funkcji w jednym miejscu.

Wraz z nowym pakietem Adrenalin pojawiły się ulepszone opcje do nagrywania i transmisji na żywo, a także nowa funkcja dla początkujących, ułatwiająca prowadzenie streamingów. Producent wprowadził ponadto obsługę Microsoft PlayReady AV1 dla kart graficznych Radeon RX 6000, która umożliwia korzystanie z wysokiej jakości zabezpieczonych treści. Z kolei AMD Crash Defender przeciwdziała zawieszaniu się systemu i pomaga odzyskać sprawność w wybranych sytuacjach.