American Cars Mania po raz pierwszy w Katowicach! Zlot pojazdów, targi i spotkanie z amerykańskimi żołnierzami

American Cars Mania po raz pierwszy w Katowicach!

To świetna informacja dla wszystkich fanów motoryzacji, a także kultury amerykańskiej! 10. edycja Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Amerykańskich odbędzie się w dniach 16-18 czerwca na lotnisku Muchowiec w Katowicach. W poniedziałek, 27 lutego, prezydent Katowic Marcin Krupa podpisał umowę na organizację imprezy z przedstawicielami Polsko Amerykańskiej Fundacji ACM, organizatora American Cars Manii. Spotkanie odbyło się w katowickiej Willi Goldsteinów.

- Lotnisko Muchowiec daje ogromne możliwości i stanowi świetną przestrzeń nie tylko do rozwijania branży lotniczej, ale także do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Dlatego oprócz pikników lotniczych chcemy, by odbywały się tam także innego rodzaju wydarzenia. American Cars Mania świetnie wpisuje się w tę przestrzeń i będzie atrakcją dla fanów motoryzacji. Będzie także okazją do zwrócenia uwagi na aspekt bezpieczeństwa na drodze, gdyż w ramach wydarzenia odbędą się także aktywności edukacyjne – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.