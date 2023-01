Amerykański komunista i rosyjski kapitalista czyli… łajba na totalnej „bani”. Recenzja Adama Pazery

Film " W trójkącie"

6 stycznia wchodzi na polskie ekrany film „W trójkącie”, a oto co pisałem w relacji do „Dziennika Zachodniego” na zakończenie ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes:

Szwed Ruben Östlund, po raz drugi, w przeciągu 5 lat (w 2017 roku za „The Square”) otrzymał główną nagrodę Festiwalu Filmowego w Cannes – Złotą Palmę! Choć w festiwalowym „Le film français” otrzymał od krytyków aż pięć wykrzywionych buziek (emotikonów), czyli „pas du tout”, co w dowolnym przekładzie oznacza – „absolutnie do niczego!”, to Jury pod przewodnictwem francuskiego aktora Vincenta Lindona dostrzegło jednak w tym filmie coś, iż uznano, że zasługuje na najwyższy laur (…).

Tyle we fragmencie sprawozdania z końcówki maja ub. roku, a film rzeczywiście dzieli krytyków po dziś dzień. Być może dziennikarze akredytowani na canneńskim festiwalu film wygwizdali, ale siedzieli oni w mniejszej Sali Claude’a Debussy’ego, ja relację z zakończenia oglądałem w Grand Théaâtre Lumière i wiem, że werdykt jury spotkał się z autentycznym aplauzem zgromadzonej publiczności!

Zaś pełne sale na dotychczasowych seansach przedpremierowych w Polsce dowodzą akceptacji filmu przez widownię, a przecież to ona jest najważniejsza, bez widzów film nie istnieje.