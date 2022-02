Amerykańskie samoloty krążą nad Częstochową. Mieszkańcy słyszą i widzą manewry tankowania U.S. Air Force

Amerykańskie samoloty nad Częstochową

Od 12 lutego trwają w Polsce wielkie ćwiczenia wojskowe Saber Strike 22. Potrwają one do 26 marca 2022 roku. Jak informuje lask.naszemiasto.pl, w ćwiczeniach bierze udział m.in. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W ćwiczeniach biorą udział biorą udział 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, 4 brodnicki pułk chemiczny, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczenie potrwają do 26 marca.