Analitycy Canalys: Xiaomi numerem jeden w Polsce na rynku smartfonów. Chiński producent otwiera w naszym kraju kolejny Mi Store

Xiaomi w Polsce odnotowało 42-procentowy wzrost rok do roku. Dziś – według Canalys – do producenta z Pekinu należy 32 procent naszego rynku smartfonów. 32-procentowy wzrost zaliczył Samsung; do Koreańczyków należy 30 procent polskiego rynku smartfonów. Wyraźnie od tej dwójki odstaje Apple z 8-procentowym udziałem. Największy, aż 61-procentowy spadek dotyczy Hauwei – do firmy z Shenzhen należy dziś 7 procent rynku w Polsce. Z kolei gigantyczny, 178-procentowy wzrost pozwolił Lenovo zająć piąte miejsce z 6-procentowym udziałem.

A jak według analityków Calanys przedstawia się europejski rynek smartfonów? Tu dominuje Samsung z 35-procentowym udziałem (21-procentowy wzrost rok do roku) przed Xiaomi (23 proc. rynku, wzrost – 85 proc.) i Apple (odpowiednio 19 i 23 procent). Na czwartym miejscy znalazło się Oppo z 4-procentowym udziałem w rynku i 153-procentowym wzrostem w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku. Na piątym miejscu jest Huawei, które ma 3 procent europejskiego rynku (81-procentowy spadek rok do roku).