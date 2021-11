Andrea Bocelli w Katowicach wystąpi w niedzielę w NOSPR. To specjalny koncert pamięci górników z Kopalni "Wujek"

Andrea Bocelli w Katowicach

To nie jest żart. W najbliższą niedzielę, 28 listopada, w jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie wystąpi włoski tenor, od lat uznawany za jednego z najpopularniejszych artystów w historii muzyki.

Andrea Bocelli będzie będzie muzyczną gwiazdą koncertu poświęconego pamięci górników z Kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku

- To 40. rocznica, w związku z tym chcieliśmy w znaczący sposób ją uhonorować. Pomysł na ten koncert zrodził się na początku roku, podczas naszego pierwszego spotkania, w którym brał udział Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” i Przemek Miśkiewicz ze Stowarzyszenia „Pokolenie” – mówi Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r.

- Nie było to łatwe, bo najpierw okazało się, że Andrea Bocelli wszystkie terminy w tym roku ma już zarezerwowane, grudzień spędzi w Stanach Zjednoczonych, gdzie też już ma konkretne plany koncertowe. Ale gdy sam artysta dowiedział się, że ten koncert jest poświęcony wydarzeniom stanu wojennego, to chciał, by termin dla Polski zabukować – dodaje Pluszczyk.