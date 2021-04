Andrea Gardini w Jastrzębskim Węglu na dłużej. Trener mistrzów Polski przedłużył umowę

Mistrz Polski w sezonie 2020/21, Jastrzębski Węgiel będzie kontynuował współpracę z trenerem, który doprowadził zespół do drugiego w historii mistrzostwa Polski, Andreą Gardinim.

Misję walki o najwyższe cele z Jastrzębskim Węglem Andrea Gardini na gruncie ligowym wypełnił w stu procentach, doprowadzając Pomarańczowych do drugiego mistrzostwa Polski po zaledwie trzech miesiącach współpracy.

Ogromny sukces nie pozostał niedoceniony przez władze klubu. Już w kilka dni po zakończeniu sezonu kontrakt z 56-letnim Gardinim został przedłużony. Sternik mistrzów Polski, Adam Gorol przekonuje, że Włoch to właściwa osoba na właściwym miejscu.

- Jeśli trener przejmuje zespół pod koniec fazy zasadniczej i w fazie play off wygrywa z każdym rywalem w dwóch spotkaniach, a następnie staje naprzeciw faworyzowanej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i w obu meczach przeciwko niej dowodzona przez niego drużyna przegrywa pierwszego seta, a mimo tego wychodzi z tych pojedynków zwycięsko, to nie mam żadnych wątpliwości, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu - przyznaje Adam Gorol.