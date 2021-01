Andrzej Duda radzi. Prokuratorzy mogą wybrać MEMY. "Ja problemu nie widzę". Prokurator ma wolność wyboru. Internet kpi po słowach prezydenta TK

Andrzej Duda w programie "Sprawdzam" na antenie stacji TVN24 został zapytany o kontrowersyjne delegacje służbowe prokuratorów. Przypomnijmy, że zdarzają się takie sytuację, ze prokurator bywa delegowany do pracy np. 300 kilometrów od miejsca zamieszkania. Prezydent stwierdził, że jeśli prokuratorom jest źle, to zawód prawniczy "można sobie zmienić". Duda wskazał inne możliwości wykonywania zawodu - takie, jak adwokat, radca prawny, czy notariusz. Co na to internet i środowisko prawnicze? Zobacz memy w galerii zdjęć.