Andrzej Mleczko w Galerii Sztuki Obok w Tychach. Coś o związkach damsko-męskie. Zobaczcie zdjęcia

Usiąść na kanapie i posłuchać, co Mleczko mówi o swojej twórczości

Są to rysunki znanego krakowskiego artysty, Andrzeja Mleczki, którego nie było na otwarciu, ale można go zobaczyć podczas wizyty w galerii. Wojciech Łuka spotkał się bowiem z nim w jego krakowskiej galerii, przeprowadził rozmowę, która została nagrana i jest emitowana na okrągło w godzinach otwarcia galerii. Można wygodnie usiąść na kanapie o wysłuchać tego, co o swojej twórczości mówi sam Andrzej Mleczko.