Andrzej Rozpłochowski, legenda Solidarności, nie żyje. Miał 71 lat. Przegrał walkę z koronawirusem

Andrzej Rozpłochowski miał 71 lat.

W trakcie strajków w 1980 roku stanął na czele protestu w Hucie Katowice, został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie kierował regionalnymi organami powstającej „Solidarności”. Współtworzył krajowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, następnie członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S” i przewodniczącym miejskiej komisji koordynacyjnej w Dąbrowie Górniczej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany (13 grudnia 1981), rok później oskarżony o działania antypaństwowe, nie został osądzony, zwolniono go na mocy amnestii w 1984 r.

Współpracował z działaczami podziemnej „Solidarności”, w 1985 r. wszedł do prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. W 1988 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2010 powrócił do Polski. Kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku śląskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 był kandydatem Solidarnej Polski.