Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału IPN w Katowicach został nowym zwierzchnikiem bożogrobców w Polsce

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobcy) to zakon wywodzący się z założonej w 1099 r. przez Gotfryda z Bouillon kapituły. Na początku przynależało do niego 20 zakonników i 50 rycerzy krzyżowych, wywodzących się z najlepszych domów rycerskich. Podczas stacjonowania w Palestynie do XIII wieku, ich podstawowymi obowiązkami było poprowadzenie pątników, obrona Grobu Chrystusta oraz uczestniczenie w wyprawach przeciw wiernym. Polskie Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie powstał 8 grudnia 1995 r. i liczy ok. 300 członków.