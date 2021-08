Andzel po wyrzuceniu Gowina: Liczymy na rozsądek posłów Porozumienia. Ich nie wyrzucamy. Większość ludzi Gowina będzie po naszej stronie

„Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy” – mówi wyrzucony wczoraj z rządu Jarosław Gowin. Dodał też, że wyrzucono go za wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy. A jakie były powody PiS?

Jarosław Gowin nie chciał przystać na rozwiązania Polskiego Ładu. Kluczowe rozwiązania kluczowego programu, który wymaga koalicyjnej współpracy. Gowin podpisał się pod Polskim Ładem, a potem stwierdził, że nie zamierza go realizować.

Gowin nie pierwszy raz nie zgadza się z PiS. Za to do tej pory nie wyrzucaliście.

Nie, ale tym razem sprawa jest poważna. Polski Ład to najpoważniejszy program rządowy. Jarosław Gowin uzgodnił go ze swoimi koalicjantami, a potem zaczął stawiać warunki, które nie były możliwe do przyjęcia.

Jakie warunki? Gowin nie zgadzał się przede wszystkim na podnoszenie podatków.

Nie znam szczegółów, ale wiem, że w rządzie składano Gowinowi wiele propozycji kompromisów dotyczących zapisów Polskiego Ładu. On do tego kompromisu nie był skłonny i zobaczymy, dokąd go to zaprowadzi. Moim zdaniem, większość posłów nie będzie popierała tego, co robił Jarosław Gowin.

Posłów Porozumienia?

My nikogo z Porozumienia nie wyrzucamy z rządu. Nie ma takich decyzji, poza opuszczeniem przez Jarosława Gowina stanowiska ministra rozwoju, pracy i technologii.