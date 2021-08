Angelika Nawrocka z Tychów podbiła serca fanów F1. Fotograf Kym Illman zrobił jej zdjęcie

- Wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy zobaczyłam się na jego profilu. Wypatrzył mnie na trybunach i zapytał, czy może zrobić zdjęcie, ale nie wiedziałam, że je wykorzysta, bo na Hungaroringu było tysiące kibiców, więc to, że wybrał akurat mnie, było dla mnie wyróżnieniem - mówi Angelika Nawrocka, miłośniczka Formuły 1, ale też mody.

To właśnie swoją stylizacją zwróciła uwagę Kyma Illmana, australijskiego fotografa. Jej znakiem rozpoznawczym są szpilki, które umiejętnie łączy z resztą stroju. Kocha zarówno eleganckie sukienki, jak i spodnie. Nie ukrywa, że śledzi wszystkie "Tygodnie Mody" w Nowym Yorku, Londynie, Mediolanie czy Paryżu, na pewno czerpie z nich inspirację, ale ubiera się w to, co się jej podoba, nie zważając zbytnio na trendy.