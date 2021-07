Anglia - Włochy 1:1 karne 2:3. Najlepsze memy po finale Euro 2020. Z czego śmieje się internet?

To ponad połowa wszystkich spotkań w fazie pucharowej, których w sumie było 15. Ta statystyka dobitnie pokazuje, że europejski futbol, przynajmniej na tym wyższym, niedostępnym na razie dla reprezentacji Polski poziomie, staje się coraz bardziej wyrównany.

Finał Euro był znakomitym ukoronowaniem Euro 2020. Nie chodzi przy tym o poziom spotkania Anglia - Włochy, choć fani zarówno na Wembley jak i przed telewizorami z pewnością nie narzekali na nudę. Był to bowiem już ósmy pojedynek w tym turnieju, w którym do wyłonienia zwycięzcy konieczne były dogrywka lub karne.

Większość kibiców piłkarskich na Starym Kontynencie trzymała kciuki za Włochów uważając, że Anglikom w awansie do finału pomagały nie tylko ściany, ale i sędziowie. Początkowo to jednak gospodarze finału mieli powody do radości, bo już w 2 min. objęli prowadzenie po strzale Luke'a Shawa.