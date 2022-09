Anna Dudzińska, autorka „Dubaju”: opowieść o Emiratach silna siłą swoich bohaterów

Autorka „Dubaju” – laureatka m.in. prestiżowej Nagrody Prix Italia za radiowy reportaż „Cena pracy” - tłumaczyła, że podobnie jak w przypadku jej radiowych reportaży, tak i dla książki punktem wyjścia są bohaterowie i ich historie.

- Tak naprawdę w rozmowach z ludźmi zawsze chodzi mi o to samo – by dowiedzieć się od innego człowieka czegoś o jego życiu i – jeżeli może to być interesujące dla innych - podzielić się tym z innymi. Opowieści zebrane w Dubaju okazały się tak fascynujące, że chciałam opowiedzieć je wszystkim – tłumaczyła autorka, pytana do kogo adresuje swoją książkę.