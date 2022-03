Anna Grela z Zawiercia tworzy tortowe dzieła sztuki. Zdobywa prestiżowe nagrody

Niepowtarzalne torty od Anny Greli

Torty kojarzą nam się z ważnymi uroczystościami w życiu. Zamawiamy je na urodziny, śluby, komunie i wiele innych. Każdy ma swoje ulubione – jedni wolą śmietankowe, inni bardziej kakaowe. Są fani tradycyjnych, a są i tacy, którzy lubią, kiedy tort nie dość, że smakuje, to świetnie prezentuje się na stole. W tortach wszystko jest ważne. Wie o tym Anna Grela, która tortami zajmuje się już 8 lat. Jej torty są jednak jedyne w swoim rodzaju. Aż ciężko uwierzyć, że to jadalne ciasto. Podczas prestiżowych zawodów expo sweet 2022, za jej prace została nagrodzona złotym medalem i tytułem grand prix. Nie ma się co dziwić – zobaczcie sami w galerii. Powstanie takich tortów to kilkadziesiąt godzin pracy.

