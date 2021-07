Antoni Królikowski wreszcie się ustatkował ZDJĘCIA Joanna Opozda powiedziała tak. Para jest po zaręczynach. Wkrótce ślub?

NOWE Jaka trasa kolejowa połączy Jastrzębie z Katowicami? Wykonawca proponuje dwa warianty. Mieszkańcy pełni wątpliwości

Spore emocje towarzyszyły mieszkańcom Jastrzębia, a także innych miejscowości, przez które ma przebiegać połączenie kolejowe łączące Jastrzębie z Katowicami planowane w ramach programu Kolej Plus. Mieszkańcom nie spodobały się proponowane warianty tras. Pojawiło się sporo obiekcji co do ich zasadności. Padły zapowiedzi protestów.