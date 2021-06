Antoni Maligłówka z gminy Niegowa skończył 100 lat. Przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina

Dostojny jubilat urodził się 4 czerwca 1921 roku we wsi Tomiszowice, Tam przeżył całe życie i nadal mieszka wraz z rodziną, która mu pomaga. W styczniu 1945 roku został powołany do wojska. Przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina. Jest kombatantem w stopniu porucznika. Grał orkiestrze parafialnej w Niegowie, był druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomiszowicach. Jest ojcem dwojga dzieci, dziadkiem i pradziadkiem.

W dniu urodzin pana Antoniego Maligłówkę odwiedził wójt gminy Niegowa Mariusz Rembak wraz z delegacją pracowników Urzędu Gminy Niegowa.