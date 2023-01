Antoni Piechniczek: Mam wątpliwości czy Michniewicz powinien odejść, ale wiem, że Santosowi nie podskoczy żaden kadrowicz

Trzydzieści dni poszukiwań nowego selekcjonera - to dużo czy mało?

Trzeba sobie zdawać sprawę ze stopnia komplikacji takich działań. Najpierw należy zdecydować się na opcję narodową: czy szukamy trenera z kraju czy zagranicznego, wyznaczyć zasady, oszacować koszty, preferencje, a pamiętajmy, że chętnych zawsze jest wielu. Jasne muszą też być warunki. Dla mnie w przypadku wyboru szkoleniowca z zagranicy jest oczywiste, że powinien tu mieszkać i angażować się w polską piłkę. Potem zawęża się listę i przechodzi do szczegółów, wizji pracy, akcentów, oceny doświadczenia reprezentacyjnego i klubowego. W mojej ocenie zmieszczono się w czasie, co nie zmienia faktu, że jest sprawą otwartą czy zmiana w ogóle powinna nastąpić.

Pana zdaniem pożegnanie Czesława Michniewicza nie było uzasadnione?

Został zatrudniony awaryjnie, po ucieczce Paulo Sousy. Dostał zadanie awansu do mistrzostw świata i wypełnił je wygrywając ze Szwecją. Pojechał na mundial, a tam wyszedł z grupy. W moim przekonaniu powinien zostać do eliminacji Euro i wtedy należało podjąć decyzję, zobaczyć jak zmienia się styl gry kadry.