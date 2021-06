Antoni Piechniczek: Nie znałem żon swoich piłkarzy [WYWIAD]

Jeśli miałbym być szczery, to po meczu z Islandią powiedziałbym „wiem, że nic nie wiem”. Sądzi pan, że Paulo Sousa ma jaśniejszy punkt widzenia? Może, a nawet na pewno, nie jest tak, że „nic”, ale jestem przekonany, że ma bardzo dużo znaków zapytania. Dokonuje wielu eksperymentów, szuka nowych rozwiązań, ale czasu ma tak mało, że obraz musi być zagmatwany. Załóżmy na przykład, że we wtorek przekonał się do Kamila Glika. Jak ma jednak znaleźć odpowiedź na pytanie z kim ten piłkarz powinien tworzyć linię obrony, skoro żadnego z ustawień nie zdążył sprawdzić w walce na boisku? Skład wyjściowy, który wyszedł przeciwko Islandii był rzeczywiście zaskakujący, bo taki ostatni mecz to zazwyczaj już próba generalna dla jedenastki, która zacznie turniej mistrzowski. No, może jedną, dwie pozycje się zmienia, żeby wszystkiego nie ujawniać, ale trzy to już za dużo. A tu mieliśmy prawdopodobnie więcej różnic.

To powód do niepokoju?

Po prostu tak zdecydował selekcjoner i to on bierze za to odpowiedzialność. Pamiętajmy też, że w meczach mistrzowskich poziom motywacji i zaangażowania jest zupełne inny, więc nawet do tego co widzieliśmy, nie powinno się stosować miary jeden do jednego.

Zwłaszcza, że Paulo Sousa nie stosuje takiej zasady nawet w wypadku kontuzji. Nikt z listy rezerwowych nie zastąpił przecież Arkadiusza Milika, bo mogłoby to zaszkodzić znakomitej podobno atmosferze wypracowanej w Opalenicy.

To akurat trochę dziwna argumentacja. Przecież nie weszłaby do tej grupy osoba z zewnątrz w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko Polak, który był już w reprezentacji i którego reszta zawodników zna. Może dla Sousy byłby kimś z zewnątrz, ale nie dla kadrowiczów. Sądzę, że tak naprawdę mogło chodzić o coś innego. Selekcjoner być może się obawiał, że zawodnicy z listy rezerwowych nie przykładali się na wakacjach do zajęć i po prostu pojawiłby się piłkarz, który nie dałby Sousie żadnego nowego pola manewru. Ale zaznaczam, ze to tylko moja hipoteza. Poza tym grupa jest i tak dość liczna, żeby w niej wypracować warianty zastępcze.