Antoni Piechniczek o wyborze selekcjonera: Michniewicz z kadrą muszą być w Moskwie jak komandosi

Jak pan ocenia wybór Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji?

Jako były trener kadry oraz człowiek, który później dwukrotnie brał udział w wyborach selekcjonera nawołuję przede wszystkim do uszanowania decyzji zarządu PZPN. Można było mieć swoich faworytów i nie ukrywam, że moim faworytem był Adam Nawałka, którego ostatecznie niezbyt ładnie potraktowano, ale takie to już prawo wybierającego - w tym wypadku prezesa Cezarego Kuleszy. Wszyscy kibicujemy reprezentacji Polski, więc musimy przynajmniej na początku kadencji, obdarzyć Michniewicza zaufaniem i życzyć mu w pracy z kadrą powodzenia.

Jak wypadł nowy szkoleniowiec na swojej pierwszej konferencji prasowej?

Na początku było dość ostro, ale prezes Kulesza i trener Michniewicz poradzili sobie z niewygodnym tematem korupcji i ucięli temat skupiając się na reprezentacji i jej przygotowaniach do meczu z Rosją. Ta merytoryczna część dyskusji bardzo mi się podobała i porównując jego wystąpienie z konferencjami Paulo Sousy, to Michniewicz był dużo bardziej konkretny odpowiadając na pytania o taktykę naszej kadry i system gry Rosjan. Portugalczyk był mistrzem autokreacji, a później widzieliśmy jak to wszystko wyglądało na boisku, natomiast tutaj były propozycje konkretnych rozwiązań przekazywanych tak, by nie zdradzać za wiele Rosjanom.