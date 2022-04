Antoni Piechniczek: Zawsze czułem się ambasadorem Ruchu Chorzów ZDJĘCIA

Antoni Piechniczek: Zawsze czułem się ambasadorem Ruchu Chorzów

Nie licząc funkcji sportowych był pan już w swoim życiu senatorem i radnym sejmiku śląskiego, ale ambasadorem został chyba po raz pierwszy.

Na zostanie ambasadorem takiego klubu jak Ruch pracuje się przez całą karierę piłkarską, zresztą po niej również. W moim życiu zawodowym ta etykieta z napisem Ruch Chorzów zawsze była obecna i wielokrotnie mi w nim pomagała.

Co dla pana oznacza bycie ambasadorem Niebieskich?

Ten tytuł dostałem w środę wieczorem, ale przeświadczenie, że jestem przedstawicielem Ruchu, bo ambasador to jednak duże słowo, towarzyszyło mi przez całą karierę. Gdy trafiłem do reprezentacji Polski pytano gdzie on grał? Odpowiedź była oczywista - w Ruchu i Legii z jednym klubem zdobywając mistrzostwo, a z drugim Puchar Polski. Gdy byłem trenerem za granicą znów pytano o moje korzenie i zawsze odpowiadałem, że wywodzę się z najbardziej utytułowanego polskiego klubu. Jeśli ktoś kochał ten klub, jeśli się z nim utożsamiał to w jakich by nie był okolicznościach to zawsze był tym dobrym duchem Ruchu. Opowiadał o jego historii, sukcesach, wielkich piłkarzach, słowem był ambasadorem Niebieskich.