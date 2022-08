Antoni Skupień trenerem żużlowców ROW-u Rybnik na dłużej. Klub postanowił przedłużyć kontrakt ze szkoleniowcem na kolejny sezon

Wprawdzie do rozpoczęcia kolejnego sezonu eWinner 1. ligi żużlowej pozostało jeszcze bardzo dużo czasu, to żużlowy ROW Rybnik rozpoczął odsłanianie pierwszych kart dotyczących zespołu w przyszłorocznych rozgrywkach.

Dwunastokrotni mistrzowie Polski najpierw ogłosili, że w zespole pozostanie Duńczyk Andreas Lyager, a teraz potwierdzili nazwisko trenera, który będzie odpowiedzialny za wyniki drużyny. Podobnie, jak w zeszłym sezonie szkoleniowcem ROW-u będzie Antoni Skupień.

- Antoni Skupień zostaje z nami na kolejny sezon - poinformował Krzysztof Mrozek, prezes KS ROW Rybnik, który, jak dodaje, nie wyobraża sobie nikogo innego na tym stanowisku. - Antoni Skupień to jest wartość dodana tego zespołu - podkreśla sternik klubu z Gliwickiej.

Z Rybnika nigdzie ruszać nie zamierzał się także sam zainteresowany, czyli Antoni Skupień. - Kiedy prezes mnie zapytał, czy dalej chcę być trenerem, to od razu powiedziałem, że nie ma problemu, że mnie wszystko odpowiada - przyznaje trener rybnickich żużlowców, który - na co wszystko wskazuje - w nowych rozgrywkach będzie miał pod opieką w większości tych samych podopiecznych, co w zakończonym już sezonie.