Antonow An-225 Mrija. Co zostało po największym samolocie świata?

Maksymalna masa startowa samolotu wynosiła ponad 640 ton. Bez ładunku maszyna ważyła ok. 390 ton, jej maksymalny zasięg to 15,5 tys. km, a z maksymalnym obciążeniem 4,5 tys. km, przy prędkości 850 km na godzinę.

A co zostało z maszyny?

Największy samolot świata w Pyrzowicach

Do Pyrzowic przyleciał po trzy śmigłowce, przeznaczone do opryskiwania pól w Algierii. W długiej na 43 m ładowni miał już pięć innych śmigłowców, załadowanych w mołdawskim Kiszyniowie. Pierwotnie samolot miał przylecieć w środę, 2 marca jednak termin przesunięto. Kapitan powiedział, że ważące 24 tony śmigłowce to leciutki ładunek dla Mriji.

Pasjonaci lotnictwa, którzy przyjechali specjalnie, aby zobaczyć maszynę nie zniechęcili się słysząc, że nie przyleci w środę i następnego dnia ponownie pojawili się w Katowicach. Podkreślali, że to prawdziwy fenomen dla miłośników lotnictwa.