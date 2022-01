Antyszczepionkowcy grożą śmiercią burmistrzowi Mikołowa. "Rewolucyjna Armia Polaków wydała na ciebie wyrok"

Na skrzynkę mailową Urzędu Miejskiego w Mikołowie przyszła wiadomość zaadresowana do Stanisława Piechuli. Jak potwierdził nam włodarz Mikołowa to pierwsza tego typu groźba, jaką otrzymał:

Sprawa została zgłoszona na policję

Burmistrz zapewnił, że pomimo gróźb, będzie nadal zachęcał do szczepień. - Nie jest to nic miłego i zawsze budzi obawy. Jednak nie zniechęci mnie do dalszego namawiania do szczepień, gdyż jako doktor nauk farmaceutycznych, wiem że to jedyny i najlepszy obecnie sposób by zabezpieczać się przed koronawirusem - stwierdził w rozmowie z DZ Stanisław Piechula.