Antyszczepionkowcy grożą śmiercią burmistrzowi Wojkowic. Chcą mu podłączyć do głowy akumulator

- Jakieś maile dostawałem, mówiące o tym, że propaguję broń biologiczną, ale nie było w nich skierowanych bezpośrednio do mnie gróźb pozbawienia życia. To naprawdę nie są żarty, mając w pamięci to, co spotkało Pawła Adamowicza- podkreśla Tomasz Szczerba.

- Nikogo do niczego nie zmuszam, do niczego nie nawołuję. Każdy ma wolny wybór. Tymczasem, to co bardzo przykre, to fakt, że mamy do czynienia z kompletnym upadkiem moralności, zasad. Ten przykład idzie z góry. Czy przyjdzie moment otrzeźwienia? Zwłaszcza, że mamy za pasem święta Bożego Narodzenia. Po konsultacjach z radcą prawnym złożę zawiadomienie do prokuratury. Stanie się to prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek – dodaje.