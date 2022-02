Apel w sprawie linii metropolitalnych w Piekarach Śląskich wysłuchany. 12 lutego rusza linia M28 Szymon Bijak

Apel w sprawie linii metropolitalnych w Piekarach Śląskich przyjęty przez radnych. Został przesłany do władz GZM. mat. prasowe ZTM/zdj. ilustracyjne

Radni w Piekarach Śląskich przyjęli jednogłośnie apel w sprawie uruchomienia linii metropolitalnych w mieście podczas sesji rady, która odbyła się pod koniec stycznia. Został on wysłany do zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Władze podkreślały w nim, że Piekary Śląskie to jedyne miasto na prawach powiatu w Metropolii, które wciąż nie uzyskało połączenia linią „M” z Katowicami. Apel został wysłuchany i od 12 lutego rusza linia M28.