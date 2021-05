Aquadrom w Rudzie Śląskiej otwiera się 28 maja. Jakie obostrzenia czekają na mieszkańców?

Oprócz limitu, we wszystkich recepcjach i stanowiskach kasowych zostały zamontowane plastikowe osłony. Zamontowane zostały także piktogramy, które przypominają o zachowaniu dystansu, częstym myciu rąk i korzystaniu z dozowników z płynem dezynfekcyjnym. Na terenie - poza halą basenową - będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek.

Na terenie całego obiektu będzie mogło przebywać nie więcej niż 500 osób jednocześnie - jest to bowiem 50 proc. maksymalnego obłożenia.

Park Wodny Aquadrom w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej od piątku, 28 maja, znowu będzie otwarty dla mieszkańców. Po kilku miesiącach obiekt wznowi swoją działalność. Jest to możliwe, dzięki luzowaniu obostrzeń przez polski rząd. - Zapraszamy zarówno do hali basenowej, jak i Saunarium - czytamy w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej.

Obiekt będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-22. Z kolei od 31 maja wznowione zostaną także usługi dodatkowe tj. Szkoła Pływania, Nurkowania oraz Aquafitness. Z kolei od 15 maja działa już ogródek Aqua Bistro.

Zapowiedziano także specjalną ofertę - tzw. „rabat na powitanie” w wysokości 20 proc. na wszystkie bilety do Strefy Rekreacji i Sportu. Zniżka będzie obowiązywać w pierwszej połowie czerwca.

Przypomnijmy, że Aquadrom został otwarty 8 grudnia 2012 roku - był to wówczas trzeci aquapark w regionie (wcześniej powstały w Tarnowskich Górach oraz Dąbrowie Górniczej). Budowa kosztowała ok. 119 mln złotych.

Niewątpliwym ogromnym atutem rudzkiego obiektu jest jego położenie. Mieszkańcy aglomeracji do Aquadromu mają blisko. Jadąc autostradą A4 gliwiczanie i katowiczanie dojadą do parku w ciągu zaledwie 15 minut. Z kolei osoby jadące z Sosnowca, Zabrza i Chorzowa są w stanie dotrzeć na miejsce w ok. 20 minut.