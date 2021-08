Aquadrom w Rudzie Śląskiej przyciąga tłumy gości. Jakie atrakcje proponuje aquapark? Martyna Urban

Kompleks basenów w Rudzie Śląskiej to idealne miejsce dla osób, które niezależnie od pogody chcą skorzystać z kąpieli wodnych, a dodatkowo pójść do sauny oraz poczuć zastrzyk adrenaliny na zjeżdżalniach. Obiekt w tym roku będzie obchodził swoje 9-lecie, ale pomimo swoje stażu przyjezdni nadal chętnie odwiedzają to miejsce. Jakimi innymi atrakcjami przyciąga Aquadrom?