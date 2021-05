Aquapark Nemo w Dąbrowie Górniczej znów się otwiera: tańsze bilety, drinki bezalkoholowe i koktajle na powitanie

- Rozpoczynamy nocnym pływaniem, które ma być zapowiedzią cyklicznych nocnych spotkań w Nemo. Dodatkowo, celebrując długo oczekiwane otwarcie, proponujemy bilety normalne i ulgowe za pół ceny do godziny 7 29 maja 2021 roku. W noc otwarcia będziemy serwować drinki bezalkoholowe i koktajle. Gwarantujemy, że spędzicie państwo czas w miłej atmosferze - zachęcają do odwiedzin Nemo jego pracownicy.

- To będzie czas na inwestycje, które pozwolą odnieść standard i zmniejszyć koszty. Nie chcemy podnosić ceny biletów, bo nie tędy droga. W kolejnych latach będą to znacznie mniejsze koszty: w 2022 r. na utrzymanie płynności będziemy potrzebować około 1 mln zł i 4 mln zł na inwestycje, a w 2023 r. 1,5 mln zł na dokończenie inwestycji. Najdroższa i najtrudniejsza w realizacji będzie kogeneracja, bo to prawie 3 mln zł, by w latach późniejszych zyskać tyle oszczędności rocznie - mówi Tomasz Kowalski, prezes Nemo Świata Rozrywki.

- Tak zbyła skonstruowana nasza oferta dla seniorów, którzy spędzali tu całe poranki, korzystając z basenu i zajęć fitness w wodzie czy z groty solnej, a po wszystkim zostawali z nami na lunch, by zjeść danie dnia ze zniżką na kartę seniora. Nemo było dla nich przestrzenią do spotkań towarzyskich i wspólnej aktywności. Takimi pakietowymi usługami chcemy objąć wszystkie grupy wiekowe. W planach mamy basenowe półkolonie i kluby dla małych dzieci, w których połączymy naukę z zabawą. Dla dorosłych planujemy projekt „Metamorfozy”, pozwalający zrzucić zbędne kilogramy i wypracować swój indywidualny styl. Jednym słowem to ma być wielka metamorfoza miejsca o nazwie Nemo – Wodny Świat, która na nowo tchnie ducha w to miejsce. Chcemy, by mieszkańcy miasta i okolic polubili go tak, jak 18 lat temu, gdy powstał i był jednym z pierwszych tego typu obiektów w regionie - przyznaje Tomasz Kowalski.