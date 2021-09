Aquapark w Częstochowie. Opinie klientów są zaskakujące. Rozczarowanie?

- Bardzo mi się podoba, chociaż trochę brakuje części do pływania. Z drugiej strony, jeśli ktoś chce popływać, może pójść na basen, a to dobre miejsce na odpoczynek z całą rodziną - mówi pan Paweł.

Znamy już pierwsze opinie osób korzystających z aquaparku. Co mówią?

- Jesteśmy z Pomorza, a tam mamy ogromny park wodny w Redzie. Ten trudno porównać z tamtym obiektem, ale myślę, że jak na mały aquapark jest tutaj wszystko, co potrzebne - mówi pani Marta z Wjeherowa, która odwiedziła park wraz z rodziną.

Jak trafiła do Częstochowy? - Przyjechaliśmy do miasta na kilka dni, szukaliśmy hotelu z basenem, ale ponieważ go nie znaleźliśmy, trafiliśmy tutaj - tłumaczy pani Marta.