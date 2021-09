Architektura. Nagrody Mies Van der Rohe Award 2022. 25 projektów z Polski, 5 z woj. śląskiego. Wolnik, Medusa, Małeccy, SLAS, 22Architekci Dorota Niećko

Ta nominacja to już jest wielkie wyróżnienie dla architektów. Pięć budynków i obiektów ze Śląska i autorstwa śląskich architektów z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Rybnika i Bytomia (dom w Toruniu), a w sumie 25 z Polski powalczy o Mies van der Rohe Award. Są już na liście nominowanych. Drugą fazę oficjalnie ogłoszono we wrześniu 2021, bo dodano 85 projektów z całej Europy. Pierwszą - w lutym 2021. To najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie i oficjalna nagroda za architekturę Unii Europejskiej. Przyznawana jest co dwa lata.