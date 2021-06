Arcybiskup Stanisław Gądecki zwraca się do premiera Morawieckiego. Prosi o poluzowanie obostrzeń: zwiększenie limitów wiernych w kościołach

7 czerwca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego o poluzowanie obostrzeń sanitarnych w kościołach. Przypomnijmy, że aktualne obostrzenia obowiązują od 4 listopada 2020 roku. Jakie słowa skierował arcybiskup do premiera?

W poniedziałek 7 czerwca arcybiskup Gądecki w liście zwrócił się do Mateusza Morawieckiego o poluzowanie obostrzeń obowiązujących w kościołach. Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – pisze arcybiskup Luzowanie obostrzeń od 6 czerwca 6 czerwca zniesiono kolejne obostrzenia. Otwarto sale zabaw dla dzieci, a także zwiększono limit osób uczestniczących w uroczystościach rodzinnych, takich jak wesela i komunie, w których udział może brać 150 osób. Przewodniczący KEP zwraca uwagę na to, że restrykcje dotyczące innych dziedzin gospodarki zostają zniesione lub luzowane, a limit osób w kościołach nie zmienił się od 4 listopada 2020 roku, czyli od szczytu III fali i jest to jedna osoba na 15 m kw. Dodaje, że w uroczystościach takich jak wesele, może wziąć udział 150 osób, natomiast w kościele goście nie mogą wejść do świątyni - zmuszeni są do pozostania na zewnątrz.

Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią" - podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Kościół zachęca do przestrzegania zaleceń sanitarnych Dodaje on także, że kościół z wyrozumiałością pochodzi do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens, szczególnie najstarszym parafianom. Biskup tłumaczy, iż zachęca wszystkich do przestrzegania zaleceń sanitarnych, dlatego teraz, w chwili zahamowania zachorowań, prosi o wyrozumiałość i złagodzenie obostrzeń. „Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.