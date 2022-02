Arcybiskup Wacław Depo do księdza Daniela Galusa: "W imię Boże wybaczam Ci wszelkie obelgi, kłamstwa i fałszywe oskarżenia"

Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, skierował list do wiernych w związku z zamieszaniem wokół księdza Daniela Galusa, charyzmatycznego lidera Wspólnoty "Miłość i Miłosierdzie Jezusa". Ksiądz Daniel Galus 19 lutego 2022 roku miał opuścić pustelnię w Czatachowej i udać się na półroczne odosobnienie modlitewne. W tym czasie ksiądz ma zakaz głoszenia słowa bożego (także poprzez media elektroniczne), a mszę świętą może sprawować dla siebie i najwyżej jednej innej osoby, która nie należy do wspólnoty.

"W porządku wiary i sukcesji apostolskiej Kościoła każdy kapłan winien jest posłuszeństwo swemu biskupowi, a każdy biskup Ojcu Świętemu. Akolita święcony na diakona, a potem diakon święcony na kapłana przed przyjęciem sakramentu święceń jest pytany przez biskupa: „Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?”. Także prezbiter święcony na biskupa jest pytany przez udzielającego mu sakry: „Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra?”. Zobowiązanie do posłuszeństwa, które wówczas się przyrzeka, nie jest tylko służbową i hierarchiczną zależnością, ale wyrazem tego, co buduje Kościół. Kościół lokalny, czyli diecezja, zbudowany jest wszak na fundamencie urzędu biskupa, który jest następcą Apostołów Jezusa Chrystusa. Jego urząd, to nie tylko zwierzchność, ale nade wszystko odpowiedzialność. W Kościele katolickim łączy nas zaś ten sam chrzest, ta sama wiara, te same sakramenty oraz Biskup Rzymu, który jest następcą Św. Piotra oraz widzialną Głową Kościoła. Łączność z biskupem oraz papieżem, która wybrzmiewa także w modlitwie eucharystycznej podczas każdej Mszy świętej, to warunek konieczny, by móc się określić jako wierny Kościoła katolickiego. Zerwanie tej więzi oznacza popadnięcie w schizmę i odpadnięcie od jedności z Kościołem Świętym" - pisze w liście arcybiskup.