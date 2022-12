Arena Zabrze: Finanse i budowa czwartej trybuny. Dlaczego spółka przynosi straty?

10.289.538,48 zł - taką stratą netto zakończyła 2021 rok spółka Stadion w Zabrzu. To wynik lepszy niż w poprzednich latach (20,1 mln zł w 2016, a potem kolejno 15,7 w 2017; 13,1 w 2018; 16 495 524,20 2109 i 13,1 mln w 2020), ale i tak dający do myślenia.

Spółka konsekwentnie obniża koszty prowadzonej działalności równocześnie zwiększając generowane przychody, stąd obserwowane jest zmniejszenie straty. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż na 10,3 mln straty bilansowej w 2021 r. aż 8,1 mln stanowiła amortyzacja.

W niedawno opublikowanym raporcie finansowym (na takie opóźnienie pozwalają przepisy covidowe) uwagę zwraca kilka punktów. Na przykład przekraczające 600.000 zł zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (118.762,79 zł) i Urzędu Skarbowego (495.524,20 zł).

Zobowiązania względem ZUS miały termin płatności na początku 2022 r. stąd figurowały w bilansie za rok 2021 r. jako zobowiązania nieuregulowane. Oczywiście zobowiązanie to zostało przez Spółkę spełnione. Podobnie było w przypadku zobowiązań podatkowych. Spółka reguluje zobowiązania publicznoprawne, stąd na bieżąco posiada stosowne zaświadczenia o niezaleganiu. Jest to zresztą warunek niezbędny do uruchomienia emisji obligacji związanych z budową IV trybuny stadionu.